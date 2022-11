« La Chine est partie à la conquête du monde »

Dans le cadre des Vendredis de l'UPVD, le docteur en histoire Alain Chaffel s'attaque à « La Chine communiste face au monde ».

Docteur en histoire à la retraite et désormais conférencier, Alain Chaffel a longtemps enseigné la géopolitique en classe préparatoire HEC au lycée Camille Vernet de Valence. Auteur d’une thèse sur le communisme dans la Drôme, il prend désormais un peu de hauteur avec une conférence intitulée «La Chine communiste face au monde», qui se tiendra vendredi 25 novembre à 20h au lycée Armorin.

Elle ne durera pas plus d’une heure et quart et l’accent sera mis sur la géopolitique. Certains sujets comme le traitement de la communauté des Ouïghours ne pourront être abordés en profondeur, ou alors à partir de questions posées par la salle.

Le Crestois: Comment allez-vous aborder ce mastodonte qu’est la Chine aujourd’hui, dirigée par un régime communiste, et deuxième puissance mondiale ?

Alain Chaffel :Mon sujet est de montrer comment la Chine communiste est devenue une grande puissance. Je débute mon propos en 1949 quand elle devient effectivement communiste avec Mao Zedong. Ce que je souhaite montrer, c’est que la Chine est aujourd’hui la deuxième puissance économique du monde, mais aussi la plus puissante dictature du monde. Elle est les deux à la fois...

18 novembre 2022

