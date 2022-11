« Les déchets, c'est l'abondance ! »

La filière de l'économie circulaire locale, devenue incontournable, tente aujourd'hui de se structurer et de changer de braquet.



La Chignole, à Crest

Micro siglé France Inter à la main, Claire Chaudière se balade dans les locaux de la Chignole, la bricothèque crestoise, pour interroger les visiteurs. La journaliste de la radio publique prépare un sujet dans le cadre de la série Le Feuilleton de la France*. Elle a atterri à Crest, dans la zone industrielle de l’est de la ville, en cherchant un lieu comme celui-ci, « mais il n’y en a que très peu en France et ici, j’étais sûre de trouver du monde ! », assure-t-elle.

Ouverte en 2021, cette bricothèque associative, qui a valorisé vingt tonnes de déchets en 2022, permet à ses adhérents d’emprunter toutes sortes d’outils, mais aussi d’acheter des matériaux de seconde main en tout genre ou encore de participer à des ateliers thématiques. Une structure, comme sa voisine la recyclerie l’Or des bennes et tant d’autres dans la vallée, qui s’intègre totalement dans ce qu’on appelle l’économie circulaire, qui consiste à « produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation, le gaspillage des ressources et la production des déchets », nous apprend le ministère de la Transition énergétique. Pour faire simple : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme !...

