Le monde de la finance débattu à l’Eden

Une centaine de personnes ont échangé autour du film Reprise en main.

Dommage, ce n’était pas réel ! Car le plafond de verre de la finance semble, pour l’heure, infranchissable. Le film Reprise en main, de Gilles Perret, projeté à l’Eden dimanche 13 novembre à l’occasion d’une soirée spéciale, dénonce la reprise d’une usine haut-savoyarde par des fonds d’investissement et des fonds de pension, avec, à chaque fois, des plans sociaux et des conditions de travail de plus en plus difficiles pour les ouvriers.

Le film a ensuite suscité un débat entre plus de cent personnes, dont Milly Renaudeau, chargée de communication du film, Robin Collignon, délégué syndical d’Amazon ainsi que la députée Europe Écologie – Les Verts (NUPES) de la troisième circonscription, Marie Pochon...

Article publié dans Le Crestois du 18 novembre 2022