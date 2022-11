Les Jardins de Samare tirent les leçons d'un été archi-sec

Le potager associatif blaconnais veut s'adapter à la sécheresse.

On gratte la terre, on bêche et on désherbe... Sous un beau ciel bleu, les jardiniers de Samare se sont réunis dimanche 6 novembre pour remettre en état le verger-potager associatif de Blacons après un été particulièrement éprouvant.

La chaleur accablante, la sécheresse et, surtout, la coupure du canal qui alimente le jardin en eau avaient contraint les bénévoles de l’association à laisser le potager en veilleuse tout l’été. Ce dimanche ensoleillé était donc l’occasion de se retrousser les manches pour redonner vie au jardin et tirer collectivement les leçons d’un été caniculaire. « Nous n’avions pas anticipé une telle coupure d’eau », raconte Mathieu, un membre actif de l’association, encore abasourdi par la rudesse des conditions climatiques de l’été...

Article publié dans Le Crestois du 11 novembre 2022