Unibio en grève du 14 au 16 novembre

Les laboratoires d’analyses médicales protestent contre une baisse de financement.

Les laboratoires d’analyses médicales Unibio de Crest, Die, Chabeuil, mais aussi du reste du département, seront en grève du lundi 14 au mercredi 16 novembre inclus.

Ce mouvement de grève est initié par les quatre syndicats membres de l’Alliance de la biologie médicale, qui protestent contre la baisse de financement de ces laboratoires par la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) à partir de 2023.

Selon l’Alliance de la biologie médicale, la CNAM compte faire des économies sur la biologie médicale, fortement mise à contribution avec l’épidémie de Covid, à hauteur de plus de 1,2 milliard d’euros sur les quatre prochaines années. « Quand on décide des politiques publiques, on ne tire pas sur ceux qu’on envoie au front en première ligne », déplore l’intersyndicale dans un communiqué publié le 8 novembre dernier.

OUVERT SUR PRESCRIPTION

Les laboratoires Unibio seront donc fermés au grand public, mais leur plateau technique restera opérationnel pendant ces trois jours pour les patients bénéficiant d’une prescription (médecin, hôpital ou encore infirmiers et infirmières libérales).

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 11 novembre 2022