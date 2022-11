La Tour, ses pierres et ses humains

Robert Serre et Claude Huot publient un livre exhaustif sur le plus haut Donjon de France.

«Faire quelque chose de presque définitif», a été l’objectif du spécialiste de l’histoire locale, Robert Serre et du propriétaire-rénovateur du château de Piégros, Claude Huot avec l’écriture du livre La Tour de Crest, des pierres et des hommes. À chacun sa partie ! Pour l’amoureux des belles pierres, ce sera l’histoire de la construction de la célèbre Tour et pour le passionné d’histoire, ce sera les biographies des humains qu’ils l’ont traversée.

Dans cet ouvrage de 1,350kg, les lecteurs pourront découvrir une iconographie extrêmement riche où s’enchaînent plans, gravures, photos de détails ou d’ensemble, documents d’archives et graphitis souvent inconnus du grand public. Robert Serre le confirme : «On a utilisé presque toutes les sources possibles....

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 11 novembre 2022

La Tour de Crest, des pierres et des hommes

Édition Piégrâne. Prix : 40 euros.

Disponible en commande ou à partir de début décembre en librairie.

Bon de commande