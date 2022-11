Ce samedi 12 novembre, aura lieu le traditionnel gala de l'association À l'ombre de la Tour qui fête cette année ses 40 ans.

Désormais forte de quatre décennies d’existence, l’association À l’ombre de la Tour est un incontournable du paysage associatif crestois. Créée en 1982 par Danielle Breyton, alors directrice du centre hospitalier de Crest, elle oeuvre dans une mission d’accompagnement et d’animation au sein des services gériatriques publics de la ville.

Chaque année, l’association organise le Gala des lits blancs afin de récolter des fonds dans une ambiance festive, généreuse et bienveillante. Il fait son grand retour en 2022 (le Covid l’avait mis entre parenthèse depuis 2019), l’année des 40 ans de la création de l’association !

Les bénéfices de cette soirée serviront ensuite à améliorer le quotidien des 120 résidents des Ehpad en finançant notamment des goûters, des spectacles, la décoration des locaux, les ateliers hebdomadaires, l’apéritif le dimanche ou encore l’abonnement aux journaux locaux. Cette édition 2022 est prévue samedi 12 novembre et se déroulera, comme à son habitude, dans la salle Coloriage de l’espace Soubeyran à partir de 19h30.

DES TEMPS COMPLIQUÉS

Bien que très active et plus que reconnue, l’association À l’ombre de la Tour voit ses effectifs se fragiliser au fur et à mesure des années. Cécile Raynal, présidente depuis dix ans, explique : «À mon arrivée à la présidence, nous étions vingt-six bénévoles et nous ne sommes aujourd’hui plus que dix. L’équipe peine à se renouveler et le Covid a encore plus compliqué les choses. Nous ne sommes pas éternels et l’association pourrait bien disparaître si cela persiste.»

La pandémie a en effet imposé un arrêt strict et soudain des activités et, comme dans toutes les associations, le redémarrage a été difficile, plusieurs bénévoles n’ayant pas répondu présents. Ainsi, toute personne disposant de temps libre et désireuse de s’investir auprès de nos aînés trouvera une place de choix au sein de cette généreuse structure. Toutefois, hors de question de se laisser abattre ! À L’ombre de la Tour fêtera ses 40 ans sous le signe de la jeunesse et du dynamisme propre à cet âge. Et l’association reste solidement épaulée par les services gériatriques du Centre Hospitalier de Crest.

MAIS LE COEUR À LA FÊTE !

Le repas sera préparé par l’équipe de cuisine de l’Ehpad Armorin dont le secrétariat se charge également d’éditer les documents nécessaire à l’administration et à la communication de l’association. La mairie de Crest renouvèle son soutien en mettant gracieusement à disposition la salle Coloriage de l’Espace Soubeyran. De nombreux commerçants locaux ont généreusement offert des lots à gagner lors d’une tombola qui aura lieu durant la soirée (10 euros les cinq tickets).

Au programme: un apéritif suivi du repas et d’une soirée dansante. Cette année, c’est l’orchestre Magali Perrier, actif depuis plus de trente ans, qui se chargera de faire danser les convives au son de son accordéon. Le ticket d’entrée est de 32 euros pour les adultes, de 10 euros pour les enfants et comprend l’apéritif et le repas. Des boissons seront également proposées à la vente sur place. Comme chaque année, l’équipe d’À l’ombre de la Tour s’attend à un joli succès. Pour cette édition particulière, cela est déjà bien parti : 170 repas ont été réservés contre 152 l’année dernière ! Attention, toutefois, le nombre de places est limité à 200.

Inscriptions auprès de Cécile Raynal (04 75 76 42 92)

ou Vonette Corellino ( 04 75 25 29 60).

Aurélien Charle

Article publié dans Le Crestois du 11 novembre 2022