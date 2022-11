Gilbert Roux, nouveau maire d'Omblèze

Le conseil municipal s’est réuni pour l’élire suite à des élections partielles.

Après les démissions de Gilbert Pourret le premier septembre dernier (décédé le 26 octobre, lire notre article) et le décès de l’ancienne première adjointe, Christine Le Vert, en décembre 2020, les Omblèziens étaient appelés aux urnes dimanche 23 octobre pour élire deux nouveaux conseillers municipaux. Et vendredi 28 octobre, un conseil municipal extraordinaire s’est réuni pour désigner le nouveau maire de cette commune d’environ 70 habitants, et qui compte 83 votants.

Et c’est Gilbert Roux, 60 ans et déjà élu conseiller municipal en 2020, qui a finalement été élu avec six voix pour et un nul...

Article publié dans Le Crestois du 4 novembre 2022