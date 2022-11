La fin d'une agriculture en Drôme ?

Avec l'augmentation du prix de l'électricité, les irriguants ne pourront plus payer leur facture.

Jeudi 27 octobre, le Syndicat d’irrigation drômois (SID) et la chambre d’agriculture ont organisé une conférence de presse de crise. En effet, avec l’augmentation du prix de l’électricité, la facture à payer va passer de 2,5 millions d’euros en 2021 à 30 millions d’euros en 2022, ce qui ferait passer le coût moyen d’irrigation d’un hectare de 700 euros à 2 400 euros.

Bernard Vallon, président du SID, et Jean-Pierre Royannez, président de la chambre d’agriculture de la Drôme, sonnent le glas : « C’est la fin de l’agriculture dans le département de la Drôme et la fin du consommer local ». Alban Pano, maire de Chabeuil et conseiller départemental, présent dans l’assistance, a renforcé cette perspective : « La Drôme pourrait devenir une terre brûlée...

À lire dans notre article : Les prix dérégulés de l'électricité font exploser la facture des élus

Article publié dans Le Crestois du 4 novembre 2022