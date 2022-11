La "Sortie de Secours" du système commerçant

L’assemblée générale du café associatif l’Hydre s’est tenue samedi 28 octobre.

L’Hydre, c’est d’abord une association (Sortie de secours) avant d’être un café. Ce bar associatif ancré sur le territoire est bien connu des Crestois et des habitants du val de Drôme. Parfois on y vient de plus loin, car il est inscrit dans le réseau des cafés associatifs.

Ici point de chef.fes, seulement des personnes motivées et responsables. C’est un lieu ouvert à tous les publics, de tous les âges...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 4 novembre 2022