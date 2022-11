Théâtre-forum pour tous

De l’opprimé qui se lève à l’oppresseur qui découvre.

Une vingtaine de personnes de 23 à 57 ans se sont retrouvées autour de Marie-France Duflot et Fatima Berrahla du 24 au 28 octobre pour une formation au théâtre-forum sur le modèle de la compagnie Naje (Nous n’Abandonnerons Jamais l’Espoir), située en région parisienne. Comment se sortir de situations embarrassantes au travail, en public, en famille, dans tous les domaines de l’existence où l’on doit se confronter au monde ?

Cette formation regroupait des comédien-nes, des pédagogues, des assistantes sociales, des professeurs, des militants associatifs et politiques, mais aussi des éducateurs et des animateurs socioculturels. C’est une formation professionnelle organisée pour tous les accompagnants sociaux concernés par l’éducation populaire et l’aide à la personne en général...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 4 novembre 2022