La bien connue compagnie d'art céleste, le Transe express, a dignement fêté ses quarante ans.



Photo : © Yann Montero

La joie des retrouvailles, pour près de 1 600 personnes. Le Transe express, compagnie d’art céleste, a fêté ses « 40 balais » - et de quelle manière ! - samedi 22 octobre à la Gare à Coulisses d’Eurre, structure de création qui l’héberge depuis 2007. « L’objectif, c’était vraiment de pouvoir tous se retrouver, car on se croise beaucoup, mais jamais longtemps ! », explique Rémy Allaigre, codirecteur artistique du Transe express et de la Gare à coulisses, qui emploie jusqu’à 150 personnes selon les périodes.

Les hostilités ont été lancées en fin d’après-midi et ont laissé peu de respiration à un public bigarré, jusqu’à très tard dans la nuit...

Article publié dans Le Crestois du 28 octobre 2022