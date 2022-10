Aouste se métamorphose

Depuis ce printemps et jusqu'au prochain, le centre-ville se refait une jeunesse, verte.

Tout le monde s’en est rendu compte, circuler à Aouste devient compliqué. Au printemps dernier, les platanes avaient été abattus et aujourd’hui c’est le carrefour devant l’église qui est coupé. Tout cela pour «dynamiser le centre-bourg et redonner plus de place aux piétons et cyclistes», assure David Chénier, l’adjoint à la communication et co-pilote de la commission centre-bourg.

Les trottoirs ont déjà été élargis et revêtus de galets sciés venus de l’Hérault. À la place de la contre-allée située devant le bureau de tabac s’est implanté aujourd’hui un cheminement piétons, traversé par des espaces prévus pour accueillir du végétal...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : Infographie : le programme des prochains mois

Les commerçants restent à votre service

Bientôt au tour de Saillans

Article publié dans Le Crestois du 28 octobre 2022