Le changement d’heure, c’est dimanche

Le rituel saisonnier est toujours d'actualité.

On croyait cette question désuète : tout le monde se souvient de cette consultation citoyenne au printemps 2019 où chacun et chacune devaient se prononcer sur le maintien ou non de ce rituel saisonnier. Sur presque 2,2 millions de participants, 84% étaient favorables à la « fin du changement d’heure deux fois par an », et 59% avaient choisi de garder l’heure d’été.

La décision pour la suppression du changement d’heure saisonnier a été entérinée par le parlement européen en mars 2019. Mais d’après le site service-public.fr, la crise du Covid a ajourné la fin du changement d’heure. Il est d’ailleurs amusant de constater que le décret du 19 septembre 1975 qui introduit l’heure d’été en France devait être provisoire !

Alors, tout le monde est d’accord mais dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 octobre, à trois heures du matin, il sera deux heures. Pour dormir une heure de plus, c’est parfait mais pour prendre un apéro tardif à la lumière du jour, il faudra attendre le 26 mars 2023. À moins que d’ici là, la loi soit respectée...

Laure-Meriem Rouvier

Article publié dans Le Crestois du 28 octobre 2022

Photo : © Adobe Free Stock