Retour de flamme

L’association Rebond revient sur les Feux d’automne, organisé fin septembre.

Un collectif s’est retrouvé au printemps 2022 pour créer un événement populaire et joyeux reliant les différents quartiers de la ville de Crest dans sa vallée : les feux de Saint Jean. Le début de l’été avec la sécheresse et son activité festive intense n’étant pas propice pour accueillir les feux, le projet de fête a donc été décalé pour le début de l’automne, le 23 septembre, et a évolué en Feux d’Automne.

Goliath, le cheval de David, accompagné de Gilles Rhode à l’accordéon, a trotté du Grand Valla à Mazorel et jusqu’aux Arbres Ecrits pour porter la nouvelle aux habitants...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 28 octobre 2022