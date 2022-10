Un prisonnier tibétain parrainé par la mairie de Crest

Thupten Lode a été condamné en Chine à quatre ans et demi de prison.

C’est au détour d’une délibération à l’ordre du jour du conseil municipal du 26 septembre dernier que le maire Hervé Mariton a officialisé le soutien de la mairie de Crest à Thupten Lodoe.

Cet intellectuel et écrivain de 34 ans (Sabuche de son nom d’auteur) a été arrêté en octobre 2021 par des fonctionnaires chinois dans la province du Sichuan, puis condamné à quatre ans et demi de prison en juin 2022 pour « Incitation au séparatisme », « mise en danger de la sécurité de l’État » et « tort fait à l’unité ethnique »...

