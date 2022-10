La troisième Crest’zy night se prépare

Cette course nocturne dans les rues du Vieux Crest se déroulera le 18 novembre.

Folle ambiance sportive à prévoir. Pour la troisième année, la section sportive du collège Armorin organise, en partenariat avec la Ville de Crest, la Crest’zy night. Cette course nocturne de 10km à travers les rues du Vieux Crest (à laquelle on peut participer déguisé !) a réuni lors des deux éditions précédentes 250 coureurs, pour un beau moment sportif et convivial. L’année dernière, Morgan Dumas l’avait emporté en bouclant le parcours en moins de 38 minutes.

Le départ est prévu à 20 heures, du pont Mistral. Les inscriptions sont possibles sur place jusqu’à 19h30 et le retrait des dossards se fera à la salle des Moulinages à partir de 17h30.

À l’arrivée, un buffet-snack sera proposé par le club d’athlétisme de Crest (CAC). Ce qui permettra aux coureurs d’échanger entre eux, mais aussi avec le public, à chaque fois nombreux.

Enfin, un repérage de la course pour toutes les personnes qui le souhaitent sera organisé dimanche 6 novembre avec un rendez-vous fixé au Champ de Mars à 8h45.

Plus d’informations : www.facebook.com/crestzynightcourse

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 28 octobre 2022