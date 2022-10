Ligne 28 : peut (encore) mieux faire

Un collectif estime que le service de bus est toujours dégradé.

Petit rembobinage. En janvier dernier, suite à un appel d’offres lancé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a la charge des transports interurbains, l’historique ligne de bus numéro 28, reliant Die à Valence en passant par Crest, était coupée en deux. À la clé, la création d’une ligne 24 pour Valence-Crest, la numéro 28 assurant les liaisons Crest-Die. Argument invoqué à l’époque par la Région : verdir la liaison Valence-Crest avec des cars roulant au gaz naturel.

Mais ce changement brutal d’organisation met alors en rogne les usagers de la vallée de la Drôme, soutenus par de nombreuses mairies, qui se constituent en collectif : des trajets plus longs, une correspondance à Crest jugée inutile, plus d’arrêt à Grâne et Chabrillan... Et en fond, un manque de considération des territoires ruraux ainsi qu’un découragement à l’utilisation des transports en commun.

Depuis la fronde, la Région a quelque peu revu ses plans en mai dernier..

21 octobre 2022