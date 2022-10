L’hôpital de Crest a son mammographe

Le nouvel outil a été inauguré pour le mois d’Octobre rose.

C’est une heureuse nouvelle pour le centre hospitalier de Crest et pour les habitants de la vallée. Le service de radiologie de l’hôpital s’est récemment doté d’un mammographe, qui a été inauguré en grandes pompes le vendredi 14 octobre, en présence de nombreux officiels et de membres du personnel soignant et administratif de l’hôpital.

L’occasion aussi pour le directeur délégué de l’établissement, Olivier Moulinet, d’annoncer l’arrivée, en août dernier, d’une radiologue permanente à l’hôpital...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : bientôt un scanner ?

Article publié dans Le Crestois du 21 octobre 2022