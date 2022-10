Les amoureux du camping-car en AG à Crest

Cent-trente maisons mobiles étaient stationnées à Soubeyran.

Ils étaient 260 passionnés de camping-car à s’être retrouvés pour l’assemblée générale du Camping car club Rhône-Alpes (CCCRA), ce week-end du 15 octobre. Ce club, présidé par Christian Millot, est le plus grand de France, avec 350 équipages. Il propose à ses adhérents des sorties entre un weekend et un mois, travaille aux changements de législations et accompagne les collectivités dans la gestion des camping-cars.

C’est dans ce cadre que Gilbert Masson, délégué départemental de l’association et Crestois, a aidé à la mise en place de la nouvelle aire multimodale de Saint-Ferréol, en face de la gendarmerie...

Article publié dans Le Crestois du 21 octobre 2022