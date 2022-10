Vingt personnes hébergées par Exilés et Crestois depuis avril 2021

L'association d'aide aux réfugiés a tenu son assemblée générale le 6 octobre.



Le groupe de cuisiniers d'Exilés et Crestois, lors d'une fête organisée au mois de juin

Depuis près de trois ans, l’association Exilés et Crestois accueille des personnes migrantes « au fil de l’eau ». Sa raison d’être consiste à venir en aide à toute personne en situation d’exil, quels que soient son statut, son âge ou son pays d’origine. Autrement dit, avec ou sans papiers.

Les membres d’Exiles et Crestois, tous bénévoles, se répartissent les tâches : héberger, soigner, entamer des démarches d’accès aux droits et, quand cela est possible, de régularisation, apporter si besoin des notions de français... En un mot, pratiquer l’hospitalité envers celles et ceux que les circonstances nous ont amenés.

L’association tenait le 6 octobre son assemblée générale annuelle...

