Eau potable : après un été à sec, Chabrillan s’interroge

La commune fait face à un déficit quantitatif et qualitatif.

Jeudi 6 octobre, la salle polyvalente de Chabillan était pleine. Suite aux coupures d’eau estivales, la ressource en eau potable est devenue un sujet central pour les habitants du village. En collaboration avec le Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD), des élus municipaux ont pu répondre aux questions et remarques du public, non sans avoir pris le temps de présenter un état des lieux de la ressource et le travail accompli par les collectivités.

David Arnaud, animateur du Sage (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) porté par le SMRD, a informé sur les volumes prélevables...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : des participants vindicatifs

Article publié dans Le Crestois du 14 octobre 2022