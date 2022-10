Pénurie de carburant : « La préfète appelle au civisme »

Communiqué du 14 octobre 2022 de la préfecture de la Drôme.



Les mouvements sociaux qui touchent certaines raffineries et dépôts pétroliers en France engendrent des difficultés de distribution de carburant dans certaines stations-service. Ce phénomène a été accentué, le week-end des 8 et 9 octobre par un afflux de consommateurs vers les stations-service, provoquant une surconsommation de carburant par crainte d’une pénurie.

Le dépôt pétrolier de Portes-lès-Valence a été livré et les norias des camions citerne sont denses depuis le lundi 10 octobre au matin, pour approvisionner les stations-service au plus vite.

À l’instar des onze préfectures de la zone, la préfète de la Drôme a décidé d’interdire la vente et l’achat de carburants dans des récipients transportables manuellement pour limiter les risques d’accidents que pourraient provoquer le transport de ces matières et leur stockage inapproprié. Il s’agit également d’éviter la constitution de sur-stocks de prudence et prévenir le risque de tensions dans les files d’attente pour accéder aux stations-service.

Cette mesure est entrée en vigueur le mardi 11 octobre 2022 à 7h et le restera jusqu’au mardi 21 octobre inclus dans l’ensemble du département de la Drôme. La préfète appelle chacun au civisme pour limiter sa consommation de carburant à ce qui lui est strictement utile afin notamment que les véhicules relevant de la sécurité, du secours et des activités sanitaires puissent voir leur approvisionnement garanti.

