Les travaux de l’Eden inaugurés

Le hall d’entrée du cinéma s’est étendu et la grande salle a été remise à neuf.

Cinq semaines de fermeture et environ deux mois de travaux au total. Le cinéma l’Eden s’est offert cet été un coup de jeune : extension en verre du hall d’entrée sur la rue (auparavant quelque peu étroit) et rafraîchissement de la salle principale « qui, au bout de trente ans, le méritait bien », assure Jean-Pierre Point, directeur de l’Eden, qui organisait une soirée spéciale (et gratuite) le jeudi 6 octobre pour inaugurer officiellement ces travaux d’embellissement...

Article publié dans Le Crestois du 14 octobre 2022