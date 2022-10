Joli succès pour la première édition du festival de lutherie sauvage

Le festival Micro Contact a attiré dans les rues de Crest des luthiers bidouilleurs venus de toute la France.

Ce week-end du 7 au 9 octobre fut marqué par trois jours de festivités et concerts autour de la lutherie sauvage. Des animations et des ateliers ont jalonné cet événement.

Pour l’organisation, on retrouvait Sam et Rebecca autour d’une petite dizaine de volontaires, très vite un peu débordés par le succès inattendu de cette première manifestation. Une trentaine de musiciens au départ et plus de soixante à l’arrivée, qui venaient de toute la France et même de l’étranger !

Les musiciens amateurs bricoleurs de génie ont investi Crest, le centre-ville, la Tour ou les abords de la Drôme...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 14 octobre 2022