Lancement de la collecte des Restos

Les Restos du coeur vous attendent les 14 et 15 octobre.

Comme tous les ans à cette période, les Restos du coeur de Crest sont sur le pied de guerre. Les bénévoles de l’association fondée par Coluche vous attenderont devant onze épiceries et supermarchés de la vallée les vendredi 14 et samedi 15 octobre.

L’objectif : faire le plein de produits alimentaires et d’hygiène qui seront ensuite distribués aux bénéficiaire dans le cadre d’une campagne hivernale qui s’annonce particulièrement difficile. Avec la hausse généralisée des prix, de plus en plus de personnes sont en effet contraintes d’avoir recours à l’aide alimentaire.

Pensez-y quand vous croiserez les bénévoles des Restos du coeur en allant faire vos courses ! Les besoins étant, comme c’est toujours le cas pour la campagne hivernale, en produits de longue conservation : conserves, produits d’hygiène et d’entretien, etc.

Rendez-vous les vendredi 14 et samedi 15 octobre dans les magasins partenaires (liste ci-dessous) !

Martin Chouraqui

Les magasins participants

• CREST :

Intermarché ;

Casino ;

Carrefour.

• BLACONS : Le relai des Mousquetaires

• SAILLANS : Vival

• VERCHENY : Proxi

• UPIE : Super U

• GRÂNE : Super U

• CHABEUIL : Lidl et Casino

Article publié dans Le Crestois du 7 octobre 2022