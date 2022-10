Zéro déchet, c’est pour bientôt ?

La colère gronde dans les quartiers...

Depuis que la 3CPS a changé son mode de récupération des déchets en déposant ces gros conteneurs en bois au hasard des emplacements et des coins de rues, la population n’en finit plus de trébucher sur les cartons, meubles, matelas, bouteilles vides et sacs jetés au hasard, quand il n’est plus possible d’accéder aux containers lui-même.

La 3CPS interrogée nous parle d’incivilités ! Oui, certes, cela existe, mais quand va-t-on finir par enlever les débordements qui sont là depuis le début ? Qui va le faire ? La mairie ? la 3CPS ?

Alors oui, les incivilités existent, mais que fait-on maintenant qu’on l’a dit ?..

Article publié dans Le Crestois du 7 octobre 2022