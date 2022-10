Une nouvelle direction à Biovallée

Yannick Régnier succède à Augustin Guendouz au poste de directeur.

Après six années passées comme secrétaire général de l’association Biovallée, Augustin Guendouz prend sa retraite et laisse sa place à Yannick Régnier, embauché par l’association il y a un an comme responsable de projets écologie industrielle et territoriale.

« Je suis content que Yannick prenne le relais », déclare le jeune retraité. « Je l’ai observé depuis une année et j’ai pu apprécier son humilité, sa bienveillance et son intelligence », continue- t-il avec émotion...

Article publié dans Le Crestois du 7 octobre 2022