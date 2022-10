Montmeyran-La Baume-Groß-Bieberau : 50 ans de jumelage !

Les deux communes ont reçu une délégation de Groß-Bieberau pour fêter ce cinquantenaire.

Un demi-siècle d’amitié et de fraternité. Rejointes par la Baume-Cornillane en 1988, les communes de Montmeyran et Groß-Bieberau en Allemagne (près de Francfort, dans le land de la Hesse) sont jumelées depuis 1972 et ont célébré cet anniversaire particulier les samedi 1er et dimanche 2 octobre.

En tout, ce sont une soixantaine d’Allemands, dont une petite délégation de pompiers, qui ont fait le déplacement, venus d’outre-Rhin en bus et en voiture...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 7 octobre 2022