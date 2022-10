À la découverte des artistes crestois

La première édition du parcours artistique "Sentier" a rencontré un joli succès.

Tout est parti de l’art... pour arriver à l’Usine Vivante ! Du 30 septembre au 2 octobre a eu lieu la première édition du Sentier.

L’idée a pris forme entre trois artistes, David, de l’atelier Empreinte Minérale, Martine, artiste peintre, et Stephane, de Atypic Bois. Leur première démarche fut de recenser les artistes crestois entre elles et eux. Puis vint l’idée d’un sentier à tracer sur une carte et d’un schéma numéroté de tous les ateliers d’artistes trouvés...

Article publié dans Le Crestois du 7 octobre 2022