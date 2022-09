Tous unis contre la mucoviscidose

Dimanche 25 septembre, les Virades de l’espoir organisent des activités et un vide-grenier à Blacons.

Les Virades de l’espoir, journée nationale de loisirs, de mobilisation et de collecte partout en France, permettent à tous de lutter contre la mucoviscidose. Où que vous soyez, rejoignez-nous le dimanche 25 septembre 2022 pour cet événement exceptionnel !

Comme tous les ans dans la vallée, c’est au stade de Blacons que les bénévoles de l’association vous donnent rendez-vous dimanche, en espérant que la météo ne soit pas trop défavorable...

Au programme :

• Randos

8h : Grande rando accompagnée. (4h30, 12 km, 250 m de dénivelé).

9h : Petite rando accompagnée (2h30, tour par Mirabel).

• Chasse au trésor

• Vide-grenier toute la journée

• Boutique de l’espoir et enveloppes surprises

• Tombola

• Courseton 10h30 : Tours de stade pendant 20 minutes. Tous les enfants et adultes sont concernés !

• Stand de fleurs et artisanat

• Stand de gâteaux, crêpes, frites, snack-bar

• Repas à midi : Entrée ; ravioles et murson fromage ; tarte normande, café.

• Stand maquillage enfants

• Toboggan géant et château gonflable

• Jeux pour enfants Echelle de la chance, chamboule-tout, la queue de l’âne, la course en sacs, course aux ballons, etc.

• Concert à 15h30 : Les Nomades d’Eurre.

• 17h : Clôture de la Virade avec envolée de bulles.

Venez nombreux !

Plus d’infos : virades.vaincrelamuco.org

Article publié dans Le Crestois du 23 septembre 2022