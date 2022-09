« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire »

Le bicentenaire du temple a été l’occasion de réunir la communauté protestante et au-delà.

C’était une fin de semaine historique pour le monde protestant, pour la ville de Crest et pour la vallée de la Drôme. Samedi 10 et dimanche 11 septembre, le temple de Crest a célébré son bicentenaire tout au long du week-end, en mariant cérémonies religieuses et moments festifs et conviviaux.

Samedi soir, les festivités ont démarré autour de l’orgue du temple de Crest. La paroisse et l’association des Amis de l’orgue du temple de Crest (Amotec) avaient convié Frédéric La-mantia, organiste titulaire du grand temple à Lyon, et le batteur Michel Visse, pour interpréter le répertoire de Johnny Hallyday. Le temple était archi-comble et l’expérience fut à la fois amusante et enrichissante...

Article publié dans Le Crestois du 16 septembre 2022