De la ferme à la boucherie, le "rêve" de Léo Girard

Après avoir créé sa ferme à Ourches, il a inauguré sa boucherie crestoise.

Un bel exemple de réussite entrepreneuriale. En moins de dix ans, Léo Girard a réussi à pérenniser une ferme et ouvre aujourd’hui à Crest la boucherie D’ici & D’aujourd’hui, espace Béranger. De la terre à l’assiette, son but est de maîtriser en autonomie toute une chaîne agroalimentaire, en agriculture biologique dans la mesure du possible.

Rien ne prédestinait a priori Léo Girard à devenir agriculteur : un père ostéopathe à Crest, une mère au foyer pour élever ses six enfants. « C’est un rêve de gosse », expliquait-il simplement lors de la visite de sa ferme, baptisée Dessine-moi une brebis, à Ourches, avant l’inauguration de la boucherie, samedi 3 septembre...

Article publié dans Le Crestois du 9 septembre 2022