Vingt-six jeunes sapeurs-pompiers pour assurer la relève

Les élèves de l’école des jeunes sapeurs-pompiers se sont présentés au centre de secours de la vallée de la Drôme.

Six nouveaux et une nouvelle recrue en niveau 3. Bien alignés dans le hangar du centre de secours de la vallée de la Drôme, devant d’imposants camions, les 26 jeunes sapeurs-pompiers âgés de 13 à 17 ans (9 filles et 15 garçons) se sont présentés un à un, vendredi 2 septembre, devant les deux co-présidents de la direction des jeunes sapeurs-pompiers (Fabrice Dorille et Tiphanie Ciccia), le capitaine Roussel, chef de centre Vallée de la Drôme, une quinzaine de formateurs ainsi que leurs parents...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 9 septembre 2022