Tri sélectif : qu'est-ce qui est réellement recyclé ?

Verre, métal, carton, plastique... On fait le point sur le recyclage avec Sylvie Sacilotto.

Selon une enquête du magazine 60 millions de consommateurs en 2018, une très faible part des emballages plastiques triés font réellement l’objet d’un recyclage. En cause, des difficultés pour recycler une grande partie des matières plastiques.

Alors que le gouvernement s’est fixé un objectif de 100% de plastiques recyclés d’ici 2025, la réalité est beaucoup moins verte, les chiffres sont édifiants : dans les produits en plastique que l’on trouve aujourd’hui dans le commerce, seules 6% de matières recyclées sont incorporées. Et pire encore, bouteilles et flacons mis à part, sur l’ensemble des emballages plastique mis dans les bacs de recyclage, seuls 3% sont effectivement recyclés. La raison, est que toutes les matières ne bénéficient pas d’une filière de recyclage adaptée. Mais alors, qu’est-ce qui est effectivement recyclable - et recyclé ? Et surtout, comment le savoir ?...

Article publié dans Le Crestois du 9 septembre 2022