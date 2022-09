Collège Revez-Long : du bien manger au bien vivre-ensemble

La présidente du département s’est rendue dans le collège crestois pour la rentrée des classes

« Je n’ai pas dormi de la nuit », avoue une jeune fille qui faisait sa rentrée en 6e, jeudi 1er septembre. En ce jour particulier dans la cour du collège, le trac des enfants et des parents est palpable. Au fur et à mesure que M. Gerland, le principal de Revez-Long, appelle les élèves un à un pour intégrer leur classe respective, la cour se vide et le brouhaha laisse la place aux chants des oiseaux.

Cette année, ce sont 150 élèves qui entrent dans leur première année de collège pour un effectif global de 670 enfants. Après le départ en classe, les parents ont été invités à une présentation de l’établissement animée par la direction...

Article publié dans Le Crestois du 9 septembre 2022