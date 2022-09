Lac de Grâne : « Rassurer les citoyens sur le bien fondé du projet »

Explication de Gérard Crozier, président du SMRD, suite à notre article du 2 septembre.

En tant que président du SMRD, porteur du projet de réhabilitation du lac des Freydières, sur la commune de Grâne, je souhaite apporter quelques précisions à l’article publié dans votre numéro du 02/09/2022 et qui comprend plusieurs éléments erronés.

Le SMRD est depuis 2018, année du transfert de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), la structure compétente pour intervenir sur la lutte contre les inondations et la gestion des milieux aquatiques pour l’ensemble du bassin versant de la Drôme. Dans ce cadre, il porte de nombreuses actions et travaux (notamment la restauration morphologique, la valorisation des zones humides, l’entretien des cours d’eau, l’entretien des digues, le suivi des débits…).

C’est par anticipation à cette prise de compétence que le syndicat travaille depuis près d’une dizaine d’années, avec l’ensemble de ses partenaires, sur un projet de restauration morphologique ambitieux du lit de la Drôme sur le secteur des communes d’Allex et de Grâne : la réhabilitation de l’ancienne gravière des Freydières...

Article publié dans Le Crestois du 9 septembre 2022