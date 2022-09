Antenne relais : Suze toujours mobilisée

Tribune de l’Association pour la protection des sites remarquables de Suze.

Depuis le mois d’avril, des habitants de Suze et la mairie sont mobilisés contre le projet de l’entreprise ATC : construire une antenne-relais de 39 mètres (l’équivalent de 13 étages) entre le hameau des Jaux et le vieux village.

Ce pylône défigurerait irrémédiablement un paysage d’exception : le village perché avec son clocherpeigne et son château du XIIIe siècle, le massif de Saint-Pancrace d’où le regard embrasse les Jaux, les vignes, les collines et les villages de la Gervanne ainsi que le Vellan, Anse, le Bec pointu, le Merly, le But Saint-Genix, Font d’Urle, le Glandasse, le Grand Barry, la Servelle, les 3 Becs, la Forêt de Saou et Rochecolombe. Une vue somptueuse appréciée dans toute la région et bien au-delà. Il aurait aussi un effet délétère sur la faune et la flore d’un site classé Natura 2000.

Un pylône qui accueillerait les opérateurs de téléphonie mobile ainsi que la 5G...

Tribune publiée dans Le Crestois du 2 septembre 2022