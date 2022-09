Des archives itinérantes pour conserver vos vieux films

L'association Ofnibus va parcourir le territoire du 12 au 17 septembre.

Vous possédez dans votre grenier ou vos tiroirs de vieilles bobines ou des cassettes vidéos oubliées ? Des fêtes de villages, des balades ou des repas de famille, des films d’entreprises ou associatifs ? La résidence d’archives itinérantes en Drôme est faite pour vous !

L’association loirétaine Ofnibus, dont l’objet et de sensibiliser et de participer à la sauvegarde de films amateurs, organise une résidence d’archives itinérantes en Drôme du 12 au 17 septembre prochains (voir le détail des dates en bas de page).

« C’est un coup de projecteur, sur un temps court, pour créer un événement autour de cette mémoire et sensibiliser les habitants à la sauvegarde des documents originaux. Beaucoup de films traînent dans les greniers et beaucoup d’entre eux disparaissent malheureusement au fil du temps. L’idée est de lancer un rappel sur l’urgence de conserver ces fonds », explique Margot Lestien, chargée de collecte et de documentation pour Ofnibus...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : Les lieux et dates de résidence

Article publié dans Le Crestois du 2 septembre 2022