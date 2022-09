La députée Pochon en visite à l'hôpital de Crest

Marie Pochon est venue recueillir les doléances du personnel et des usagers.

C’est aussi la rentrée pour les parlementaires. Élue au mois de juin dernier députée de la troisième circonscription de la Drôme sous l’étiquette de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), l’élue Europe Écologie - Les Verts (EELV) Marie Pochon était en visite à l’hôpital de Crest le lundi 29 août.

Un déplacement effectué dans le cadre de l’opération nationale Allo Ségur, « une commission d’enquête populaire » lancée fin juillet par la France insoumise et relayée par plusieurs députés EELV. Le but est de faire remonter à l’Assemblée nationale les besoins ou doléances du personnels et des patients d’établissements hospitaliers en vue de l’examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), du 20 au 26 octobre.

La députée, avant de faire le tour de l’établissement, a été reçue par...

Article publié dans Le Crestois du 2 septembre 2022