Luc Raynal, enfant du pays, nommé contre-amiral

Il a également été nommé chef de la division « euratlantique ».

Nous avons appris avec plaisir et fierté la nomination de Luc Raynal, né à Crest en 1968, au grade de contre-amiral.

C’est par décret signé du Président de la République en date du 4 juillet 2022 que la nomination du capitaine de vaisseau Raynal, du corps des officiers de marine, devient effective le 1er août dernier. Luc Raynal a été nommé par le même décret chef de la division « euratlantique » de l’état-major des armées.

C’est certainement un honneur que de compter dans notre cité un homme de grande valeur militaire comme Luc Raynal, officier de la Légion d’honneur, récompense d’une carrière de 25 ans au service de la Marine nationale commencée en 1988 après avoir intégré l’Ecole navale.

Après plusieurs commandements de navires outre-mer et en Méditérannée, Luc participa à plusieurs missions militaires dans le cadre de l’OTAN et de l’Europe en Méditerranée, dans le Golfe et en Atlantique Nord comme officier supérieur auprès de l’état-major embarqué.

Luc Raynal, marié à Claire et père de cinq garçons, est aussi un enfant de Beaufort où il trouve refuge pour quelques jours de vacances chaque année, dans la maison familiale où vivent ses parents, Denise et Michel Raynal. Denise et Michel, eux-mêmes enfants de Beaufort depuis leur plus jeune âge, goûtent depuis bientôt quatorze ans une retraite assumée de par leur engagement auprès de plusieurs associations actives dans le Crestois.

Communiqué publié dans Le Crestois du 2 septembre 2022