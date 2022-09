Le mystère Vochelet à la galerie Duvert

Le peintre crestois y expose une partie de ses oeuvres jusqu’au 30 septembre.

« C’est une peinture hors du commun, on ne voit pas de choses comme cela tous les jours. Le support est très interrogatif, matière à beaucoup de réflexion », analyse Martial Duvert. Depuis le 27 juillet et jusqu’au 30 septembre, la galerie Duvert accueille les oeuvres de Pascal Vochelet, peintre d’origine normande installé à Crest depuis deux ans.

« Nous nous sommes rencontrés à l’Usine vivante, où se trouve son atelier et j’ai tout de suite accroché, j’aime beaucoup son travail », poursuit le galeriste. Vingt-et-un grands formats explosifs et de plus petits portraits habillent cet « écrin », comme le décrit Pascal Vochelet.

Sa peinture contemporaine, complexe à qualifier, est faite de fragments d’objets et de silhouettes, toujours très colorés et un brin psychédéliques, réalisés sur plusieurs plans...

Article publié dans Le Crestois du 2 septembre 2022