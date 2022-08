Une famille syrienne bientôt accueillie à Crest

Elle arrive dans la Drôme après des années passées dans les camps libanais.

Dans le cadre des couloirs humanitaires initiés par la FEP (Fédération des entraides protestantes) en accord avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Intérieur, avec la mobilisation sans faille depuis plus de deux ans des associations Solidarloc et VDAR (Val de Drôme accueil réfugiés) appuyées par un réseau d’associations soutenantes, une famille syrienne en provenance des camps de réfugiés du Liban arrive le 2 septembre 2022 dans notre ville de Crest.

La famille, originaire de Deir El Fardis au Nord-Ouest de la Syrie, composée d’un couple et de leurs quatre enfants (de 8 à 19 ans), en attente dans le camp de Sabra (quartier du sud de Beyrouth), disposait depuis 2018 d’un visa accordé au titre de l’asile. Mais aucun logement ni accueil citoyen n’avait alors pu être trouvé sur le sol français...

Article publié dans Le Crestois du 26 août 2022