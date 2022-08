Vidéos Val de Drôme entre dans l’âge de raison

L’association de collecte du patrimoine oral entre dans sa septième année.

Avec ces derniers jours d’août, Vidéos Val de Drôme entre dans sa septième année d’exercice. L’association, qui sauvegarde par des vidéos la mémoire vivante du Val de Drôme, a produit et réalisé 139 films. Dans les 365 derniers jours, ils ont été vus plus de 130 000 fois, soit plus 350 vidéos vues par jour.

Dans cette période, à l’invitation du festival châtillonais Arts et Vigne, l’association a procédé, sur grand écran, à une projection publique et, à l’occasion des journées du patrimoine, la Maison de la Céramique de Dieulefit projettera deux de ses films. Par ailleurs, Vidéos Val de Drôme est représentée au conseil d’administration de Mémoire de la Drôme.

La collaboration du public sous forme de suggestions en matière de sujets possibles de films est très encourageante. En cette fin d’été, les projets de tournage assurent de l’activité à l’association au moins jusqu’en octobre.

SOUTIEN SANS FAILLE

Fort aimablement, des professionnels ont proposé d’apporter leur concours bénévole, ce qui ne peut tendre qu’à l’amélioration des films produits.

Financièrement, l’association vit, dans une très large proportion, du soutien du public qu’ont accompagné successivement le programme européen Leader, la CCVD, le département et, chaque année avec une fidélité remarquable, une petite vingtaine de communes, la quasi totalité étant modestes par la taille. Il faut en outre rappeler que l’ensemble de l’activité est bénévole.

Au demeurant, la nécessité de se préparer à des remplacements de matériel, à des achats de droits pour des archives, tout cela étant malheureusement fort onéreux, nécessite une grande vigilance de la part de ses dirigeants.

Vidéos Val de Drôme

Article publié dans Le Crestois du 26 août 2022