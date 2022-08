Économisons l’eau !

Pour un usage domestique de l’eau de pluie.

Petit point réglementaire sur l’utilisation domestique des eaux de récupération, à l’heure où l’eau potable vient à manquer dans certains territoires.

En France, les usages autorisés de l’eau de pluie sont définis réglementairement et toute connexion entre le réseau d’eau de pluie et le réseau d’eau potable est interdite (arrêté du 21 août 2008). L’eau de pluie est toutefois autorisée pour les usages extérieurs à l’habitation (arrosage ou lavage des véhicules par exemple).

RISQUES SANITAIRES

L’eau de pluie collectée en aval de la toiture est une eau non potable, car contaminée micro-biologiquement (principalement lors du ruissellement de l’eau sur le toit et dans la cuve de stockage) et chimiquement (pesticides dans la pluie, métaux par ruissellement sur le toit, etc). Elle ne respecte pas les limites de qualité fixées par le code de la santé publique pour les eaux destinées à la consommation humaine (dites «eaux potables»).

Ainsi, l’usage d’eau de pluie à l’intérieur de l’habitat nécessite la coexistence d’un réseau d’eau de pluie (non potable) avec le réseau public de distribution d’eau potable...

Article publié dans Le Crestois du 12 août 2022