Floraison de magasins de CBD : à priori tout va bien...

Depuis début juillet, trois détaillants de CBD sont ouverts à Crest. C'est peut-être un peu trop ?

Natural Store, l’historique, High society et Weecl, les derniers nés, se font aujourd’hui concurrence, en plus des bureaux de tabac et des magasins d’alimentation. Tous souhaitent «apporter du bien-être aux gens, de manière naturelle».

Le cannabidiol ou CBD jouit d’une popularité grandissante depuis quelques années et avec cette floraison de commerces spécialisés, la vallée n’a pas l’air d’échapper à cette mode. Contrairement au THC (le fameux joint que tout le monde connaît, au moins de nom), le CBD n’est pas une molécule psycho-active, elle sert simplement à se détendre. Il n’y a pas non plus d’effet de dépendance. Il est utilisé pour apaiser le mental et les intestins ou pour arrêter de fumer du tabac ou du THC.

Et c’est là-dessus que surfent les trois commerçants...

