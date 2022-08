À Crest, les fleurs se pavanent

Depuis quinze jours, des passants ont remarqué que les fleurs de la ville sont toujours arrosées.

Il est six heures et demie du matin mardi 2 août, quand un passant s'aperçoit que les pots de fleurs installés au rond-point du pont Mistral dégoulinent d'eau. Ce même jour, en me rendant au festival Crest jazz, je passe sous ces mêmes pots de fleurs, lorsqu'une goutte me tombe dessus.

Article paru dans le Crestois du 5 août 2022