Ces maraîchers qui préparent l'avenir

Après la préfète, c'est au tour de la députée Marie Pochon de rencontrer des maraîchers... assoiffés.

« On se sent criminel de continuer à vider la Drôme », affirme Stéphane Chauplannaz, associé au GAEC La Ferme de l'Auberge à Divajeu. Face à la députée Marie Pochon, pas de demande urgente : « Qu'on soit clair, on ne veut pas d'eau, on ne veut pas d'argent, ce qu'on veut c'est préparer l'avenir ! »

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article paru dans l'édition du Crestois du 5 août