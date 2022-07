Le Crest jazz débarque à Soubeyran

Une semaine de musique en plein-air à l'Espace Soubeyran du 31 juillet au 6 août.

Deux soirées annulées pour cause de pluie, le Covid et un pass sanitaire qui en avait refroidi plus d'un... L'édition 2021 fut quelque peu particulière. Les organisateurs du Crest jazz s'attendent à une semaine de concerts en plein air moins mouvementée.

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article paru dans le Crestois du 29 juillet 2022