La préfète Élodie Degiovanni en visite à Allex

L'occasion de faire le point sur la construction du village médical, et de passer à l'Aquarium des tropiques...

C'était une visite de terrain pour la préfète de la Drôme, Élodie Degiovanni, et la sous-préfète de Die, Corinne Quèbre. Mercredi 20 juillet, les deux représentantes de l'État ont fait le tour de la commune en compagnie du maire, Gérard Crozier, et de son premier adjoint, Jean- Michel Chagnon. L'occasion de se rendre, dans la matinée, dans les locaux de la société Charles & Alice puis, l'après-midi, à l'Aquarium des tropiques et sur le chantier du village médical.

C'est en effet un complexe médical d'importance qui est sur le point de voir le jour à l'entrée Est du village, grâce notamment à d'importantes subventions de l'État (lire ci-dessous).

Martin Chouraqui

Article publié dans le Crestois du vendredi 29 juillet.